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Habercilere çirkin saldırı 

Habercilere çirkin saldırı 

Ünlü YouTuber Reynmen, Miss Turkey 2013 ikinci güzeli Berrin Keklikler ile görüntülenince çılgına döndü.

İstinye Park’ta sinema çıkışı Reynmen, Show TV muhabiri Akif Yaman’ın “Nasılsınız, biraz konuşabilir miyiz?” sorusuna sinirlendi. “İndirin o telefonları” diye bağıran Reynmen, UçanKuş TV muhabiri İsmail Şen’in elinden telefonu zorla aldı. Daha sonra da Show TV muhabirini darp etti ve suratına tokat attı. Muhabirler karakolu gidip şikâyetçi oldu. Reynmen ise Sarıyer Polis Karakolu’na götürüldü. MGD (Magazin Gazetecileri Derneği) habercilere yapılan saldırıyı kınadı. 

Recep ASLAN 

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