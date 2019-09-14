Habercilere çirkin saldırı 

İstinye Park’ta sinema çıkışı Reynmen, Show TV muhabiri Akif Yaman’ın “Nasılsınız, biraz konuşabilir miyiz?” sorusuna sinirlendi. “İndirin o telefonları” diye bağıran Reynmen, UçanKuş TV muhabiri İsmail Şen’in elinden telefonu zorla aldı. Daha sonra da Show TV muhabirini darp etti ve suratına tokat attı. Muhabirler karakolu gidip şikâyetçi oldu. Reynmen ise Sarıyer Polis Karakolu’na götürüldü. MGD (Magazin Gazetecileri Derneği) habercilere yapılan saldırıyı kınadı.

Recep ASLAN