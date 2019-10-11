Reynmen'den Ezhel'e Barış Pınarı Harekatı tepkisi!

Reynmen Suriye'nin kuzeyindeki PYD/PKK mevzilerine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı için destek mesajı yayınlandı. Ünlü rapçi Reynmen mesajında operasyona karşı çıkan Ezhel'i ağır bir dille eleştirdi.



Reynmen "Bunu açıklamak zorunda kaldığım için biraz utanıyorum açıkçası ama Barış Pınarı Harekatı siyasi bir tarafa mal edebileceğiniz bir şey değil arkadaşlar. Ya da bana ne ya benim sorunum mu diyerek yüzünüzü örtüp geçebileceğiniz bir şey değil. Onlar bizim ordumuz, abimiz kardeşimiz." dedi.





'SADECE MANEVİ ANLAMDA DESTEKLE'

Reynmen sosyal medyadan paylaştığı videonun devamında, "Hani sanki seferberlik ilan edilmiş zorla seni oraya çağırıyorlar sen de gitmek istemeyip görmezden gelmeye çalışıyormuş gibi bir tavır takınıyorsun. Sadece manevi anlamda destekle kimse sana silahlan da git demiyor ki..." diyerek Ezhel'e göndermede bulundu.

EZHEL NE DEMİŞTİ?





Ezhel, Instagram hesabından 'Aya' şarkısının "Gel savaşma" sözlerini paylaşmış, rapçinin paylaşımını gören bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bütün Ezhel şarkılarını kaldırdım" ve "Hala Ezhel fanı olan var" şeklinde tweetler atmıştı. Ezhel'in paylaşımı, kısa sürede Twitter'da da gündem oldu.



