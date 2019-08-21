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  3. Reynmen'den Bülent Seyhan'a: Beni asla yok edemeyeceksiniz

Reynmen'den Bülent Seyhan'a: Beni asla yok edemeyeceksiniz

Reynmen'den Bülent Seyhan'a: Beni asla yok edemeyeceksiniz

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, Müyap Başkanı Bülent Seyhan'ın “Zamanında Ajdar’a haksızlık ettik. Oysaki zararsızdı. Ama Reynmen sektöre zarar verdi” sözlerine ateş püskürdü. Ünlü fenomen, "Beni asla yok edemeyeceksiniz" dedi.

Müyap Başkanı Bülent Seyhan, son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Reynmen hakkında olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Seyhan, "Zamanında Ajdar’a haksızlık ettik. Oysaki zararsızdı. Ama Reynmen sektöre zarar verdi" dedi. Ayrıca Seyhan, YouTube'daki sahte tık tartışmaları için de "Bazı isimler YouTube’dan sahte tık satın alıyor. Sahnelerine bakıyorsun; ses yok, şov yok, seyirci yok. Müyap olarak sahte tıkları araştıracağız" şeklinde konuştu.

REYNMEN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Bu açıklamaların ardından Reynmen, sosyal medya hesabından Bülent Seyhan'a ateş püskürdü. Ünlü fenomen, şöyle konuştu: "Ajdar'a haksızlık ettiğini düşünen varsa fiyatı hala 500 bin euro. Çağırıp o haksızlığınızı telafi edebilirsiniz. Beni siz var etmediniz siz de yok edemeyeceğinizi çok iyi bildiğiniz için bu kadar kuduruyorsunuz değil mi?"

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