Reynmen'den ailesine son model araba jesti!

'Derdim Olsun' ve 'Ela' ile dillerden düşmeyen şarkılara imza atan Reynmen, ailesine büyük bir jest yaptı. Fenomen isim, ailesine son model bir araba hediye etti. Baba Aktaş, oğlu Reynmen'in aldığı bu hediye karşısında duygulandı.

'KENDİME ALMADIM ONLARA ALDIM'

Reynmen, ailesinin ve kendisinin yaşadığı mutluluğu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.