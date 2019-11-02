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  3. Reynmen'den ailesine son model araba jesti!

Reynmen'den ailesine son model araba jesti!

Reynmen'den ailesine son model araba jesti!

'Reynmen' lakabıyla tanınan YouTuber Yusuf Aktaş, ailesine son model bir araba hediye etti.

'Derdim Olsun' ve 'Ela' ile dillerden düşmeyen şarkılara imza atan Reynmen, ailesine büyük bir jest yaptı. Fenomen isim, ailesine son model bir araba hediye etti. Baba Aktaş, oğlu Reynmen'in aldığı bu hediye karşısında duygulandı. 

'KENDİME ALMADIM ONLARA ALDIM'

Reynmen, ailesinin ve kendisinin yaşadığı mutluluğu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

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