Reynmen ilk konserinde playback yaptı, tepkileri üzerine çekti

Dün akşam ilk konserini Çeşme'de veren sosyal medya fenomeni Reynmen, playback yapınca tepkileri üzerine çekti.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:52
Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:52
Reynmen ilk konserinde playback yaptı, tepkileri üzerine çekti

Derdim Olsun ve Ela şarkılarıyla YouTube'da rekorlar kıran Reynmen, ilk konserini dün akşam Çeşme'de verdi. Loca fiyatları 40 bin liradan satılan konsere ilgi yoğundu. Biletlerin tükendiği ve hayranlarının tıklım tıklım doldurduğu mekanda Reynmen, iki saat boyunca sahnede kaldı.

PLAYBACK YAPTI!

Ancak Reynmen, ilk konserinde playback yaparak herkesi şaşırttı. Reynmen'in tüm şarkılarda playback yaptığını gören hayranları sosyal medyadan ünlü fenomene tepki gösterdi. Öte yandan Reynmen, ilk sahne deneyimi için "Hiç sandığım gibi değilmiş" diyerek hem dans etmenin hem de şarkı söylemenin zor olduğunu itiraf etti.

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