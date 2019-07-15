Reynmen yok artık dedirtti! 3 günde inanılmaz rakam...

Reynmen adıyla bilinen gerçek adı Yusuf Aktaş olan ünlü fenomen Derdim Olsun'un ardından yeni şarkısı Ela ile de rekorlar kırmaya devam ediyor.

Bugüne kadar Aleyna Tilki'nin elinde bulunan 'ilk gün izlenme rakamı' Reynmen'e Aleyna Tilki'den gönderme de geldi. Son şarkısı “Nasılsın Aşkta” ile ilk rekoru kendisinin kırdığını hatırlatan Aleyna Tilki, “Çomar Show” tweeti atarak Reynmen’i ti’ye aldı.

Demet Akalın da Reynmen'in izlenme rakamlarının gerçek olmadığını iddia eden bir paylaşımı beğendi. Sahte olduğunu en net tepkisi gösteren isim ise Işın Karaca oldu. Işın Karaca, Reynmen'in klibinin izlenme oranını Instagram hesabından paylaşarak "Düşünsenize dinlenmeden beğeniliyorsun, piyasa o kadar elinde" dedi.

İlk şarkısı Derdim Olsun toplamda 225 milyon kez tıklanan Reynmen'in Instagram'da 5.5 milyon takipçisi, YouTube'da ise 4.5 milyon abonesi bulunuyor.



