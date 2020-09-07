Reynmen takipten çıkardı, Farah Zeynep Abdullah tiye aldı!
Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, aralarındaki aşk iddialarını yalanlayan oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ı takipten çıkardı. Reynmen'in hamlesinin ardından Abdullah, yaptığı bir paylaşımla fenomeni tiye aldı.
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'la aşk yaşadığı iddialarını yalanladı. Abdullah, konuyla ilgili "Yazılanların hiçbiri doğru değil. Hayatımda kimse yok" diyerek, son noktayı koydu.
ESPRİLİ GÖNDERME
Ünlü oyuncunun açıklamalarının ardından Aktaş, Farah Zeynep Abdullah'ı sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Abdullah, bu hamlesinden sonra Yusuf Aktaş'a sosyal medya hesabından yaptığı esprili bir paylaşımla göndermede bulundu.
'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde Aylin karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu, "Aylin unfollow yedi" notunu paylaştı.