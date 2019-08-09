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  3. Reynmen müjdeyi patlattı! Albüm ve konser geliyor...

Reynmen müjdeyi patlattı! Albüm ve konser geliyor...

Reynmen müjdeyi patlattı! Albüm ve konser geliyor...

Reynmen lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, bir albüm çıkaracağını ve konser vermeye başlayacağını açıkladı.

Instagram'da 6.1 milyon takipçisi bulunan Reynmen (Yusuf Aktaş), kısa bir süre önce 'Ela' adlı yeni şarkısını piyasaya sürmüştü. Kısa sürede herkesin diline dolanan şarkı; 10 dakikada 400 bin, 1 saatte 3 milyon ve 24 saatten kısa sürede 12 milyon 479 binden fazla izlenerek YouTube Türkiye rekorunu kırmıştı. Daha önce de 'Derdim Olsun' şarkısıyla piyasayı sallayan genç fenomene müzik camiasından bazı isimler destek olurken, bazı isimler de bu rakamları sahte bularak Reynmen'i eleştirmişti.

ALBÜM VE KONSER GELİYOR

Reynmen'le ilgili tartışmalar devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Reynmen, müzik camiasından özür diliyerek "Albüm çıkarıyorum, konser de vereceğim" dedi. Ünlü fenomenin bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada yankı buldu.

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