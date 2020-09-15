  • $7,4934
  • 8,8815
  • 470.996
  • 1111.24
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Reynmen lakabıyla tanınan Yusuf Aktaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!
15 Eylül 2020 Salı 20:31 | Son Güncelleme:

Reynmen lakabıyla tanınan Yusuf Aktaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Reynmen lakabıyla tanınan Yusuf Aktaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Ünlü sosyal medya fenomeni Reynmen yaptığı son paylaşımla sevenlerine üzücü haberi verdi. Reynmen lakabıyla tanınan ve son dönemde çıkardığı şarkılarla adından sıkça söz ettiren Yusuf Aktaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Koronavirüs vaka sayısındaki artış devam ederken virüse yakalanan ünlülere bir yenisi daha eklendi. “Reynmen” lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş’ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Reymen virüse yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" paylaşımıyla duyurdu.  

<p>Modacı Gülşah Saraçoğlu, hafta içi yayınlanan Doya Doya Moda programının çekimlerinde yaşadığı ta

Modacı Gülşah Saraçoğlu stüdyoda yere düştü

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Turizmin başkentinde havadan ve karadan denetimler yapan jandarma kuş uçurtmuyor

Senegal'de altın avına çıkan insanların zorlu hayatı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.