Reynmen lakabıyla tanınan Yusuf Aktaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Koronavirüs vaka sayısındaki artış devam ederken virüse yakalanan ünlülere bir yenisi daha eklendi. “Reynmen” lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş’ın koronavirüs testi pozitif çıktı.



Reymen virüse yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" paylaşımıyla duyurdu.