15 Eylül 2020 Salı 20:31 | Son Güncelleme:
Reynmen lakabıyla tanınan Yusuf Aktaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!
Ünlü sosyal medya fenomeni Reynmen yaptığı son paylaşımla sevenlerine üzücü haberi verdi. Reynmen lakabıyla tanınan ve son dönemde çıkardığı şarkılarla adından sıkça söz ettiren Yusuf Aktaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Koronavirüs vaka sayısındaki artış devam ederken virüse yakalanan ünlülere bir yenisi daha eklendi. “Reynmen” lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş’ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Reymen virüse yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" paylaşımıyla duyurdu.