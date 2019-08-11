Reynmen 'Ela' şarkısından elde ettiği geliri bağışladı

Instagram'da 6.1 milyon takipçisi bulunan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, kısa bir süre önce 'Ela' adlı yeni şarkısını piyasaya sürmüştü. Kısa sürede herkesin diline dolanan şarkı; 10 dakikada 400 bin, 1 saatte 3 milyon ve 24 saatten kısa sürede 12 milyon 479 binden fazla izlenerek YouTube Türkiye rekorunu kırmıştı. Yeni şarkısından elde edeceği geliri bağışlayacağını dile getiren Reynmen, sözünü tuttu.

BAĞIŞLADI

Reynmen, elde ettiği gelirle; Darüşşafaka, Darülaceze, Mehmetçik Vakfı, İhh ve Lösev gibi kuruluşlara yardım yaptı. Bağışlarının makbunuzu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü fenomen, bağış miktarı kısımlarını ise kapattı.

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