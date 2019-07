Reynmen Ela klibi sosyal medyayı salladı! Yeni rekor yolda!

Derdim Olsun şarkısıyla izlenme rekorları kıran Reynmen yeni şarkısı Ela'yı YouTube kanalından yayınladı. Şarkı, ilk 10 dakikada 400 binden fazla izlenme aldı. Reynmen'in ilk klibi Derdim Olsun da ilk gününde 6 milyondan fazla izlenme almıştı..

Sosyal medyada 'Reynmen' ismiyle fenomenleşen ve 5 milyonluk takipçi kitlesi bulunan Yusuf Aktaş, ikinci şarkısı Ela'nın klibini YouTube kanalından yayınladı.Reynmen'in klibi ilk 10 dakikada 400 binden fazla izlenme aldı. Instagram hesabından Ela klibinin izlenme oranını açıklayan Reynmen, klibin 1 saat içinde 3 milyon izlenmeye ulaştığını ve bunun yeni YouTube Türkiye rekoru olduğunu belirtti.

"INSTAGRAM'I KAPATIRIM"

Yeni klibi yayına girmeden önce iddialı bir açıklama yapan Reynmen, “Eğer ilk gün 15 milyon izlenmezse Instagram'ı kapatırım” demişti.

REYNMEN ELA ŞARKI SÖZLERİ

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Gözlerime bak bu kez, gözlerime bak

Nasıl oldu gözlerine kandım

Nasıl oldu gözlerine kandım

Döner başım yine gözlerin ela

Çünkü gözlerin ela ,çünkü gözlerin ela

Yardım et yardım et yardım et yardım et..

Bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep...

İnan senden geçemiyorum

Yine sarhoş oldum geceliyorum

Aklımda sorular çözemiyorum

Gündüz mü gece mi bu göremiyorum

Tek sende suç, deme sakın bana etmem kabul

Geç sen de vur, beni her seferinde böyle yaparak etsen de tuş

Geçmez gurur, harcayıp ömrümü tüketti pişirir ensemde tuz

Nerden bulur, düştüm bu belaya bir kere, geliyor erken sonum

Alsam bi dal yine dudaklarından

Boşver geçiyor bir ömür gerek yok uzatmanın da

Buruk bir şarkısın kulaklarımda

Hayat inan bıktım geçilmiyor tuzaklarından

Yalan söyleme gözlerime bak

Gözlerime bak ,gözlerime bak

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Gözlerime bak bu kez, gözlerime bak

Nasıl oldu gözlerine kandım

Nasıl oldu gözlerine kandım

Döner başım yine gözlerin ela

Çünkü gözlerin ela ,çünkü gözlerin ela

İnan senden geçemiyorum

Yine sarhoş oldum geceliyorum

Aklımda sorular çözemiyorum

Gündüz mü gece mi bu göremiyorum (Kaynak:Medya Radar)