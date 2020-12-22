Reynmen, Duygu Özaslan, Danla Bilic gibi 'YouTuber'lar için vergi imzası

Influencer’ların sosyal medyada yapmış olduğu marka reklamları üzerinden haksız kazanç sağlaması ve vergi kaçırmasının önüne geçmek amacıyla imza kampanyası başlatıldı. Sosyal medya mecralarında yer alan YouTuber’ların kendi kanallarında yapmış olduğu hedef kitlesine markaların isimlerini geçirerek, bu markalar aracılığıyla herhangi bir sözleşme, yazılı beyan olmaksızın vergi ödemekten kaçarak reklam yaptığı ve bu yolla haksız kazanç elde ettiği biliniyordu.

BİN 354 KİŞİDEN İMZA TOPLANDI



Konuyla ilgili birçok kişinin destek verdiği bir imza kampanyası başlatıldı. Şu ana kadar bin 354 kişinin imzaladığı kampanyada hedef bin 500 imza. Change.org’da başlatılan imza kampanyasının T.C Cumhurbaşkanlığı iletişim merkezine (CİMER) gönderileceği bildirildi.

Duygu Özaslan’ın Instagram’da 1.9 milyon takipçisi var.



Reynmen’i sosyal medya üzerinden 7.2 milyon kişi, Enes Batur’u ise 5.2 milyon kişi takip ediyor.

Çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in Instagram’da 5.8 milyon takipçisi var.