Reynmen 'Derdim olsun' şarkısından ne kadar para kazandığını açıkladı

Sosyal medya fenomeni Reynmen, YouTube’da yayınladığı video klibi ‘Derdim Olsun’ ile YouTube Türkiye rekorunu kırmıştı. Şu ana kadar 200 milyona yakın kez izlenen videodan Reynmen'in ne kadar kazandığı ise takipçilerinin merak konusu oldu.

'LÖSEV'E BAĞIŞLAYACAKTIM'

Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Reynmen, gelen bir soru üzerine yapım şirketinin parasını ödemediğini duyurdu. Reynmen “Derdim Olsun’dan bir kuruş bile kazanamadım. Bağlı olduğum şirket bir kuruş bile bana parayı vermemeyi tercih etti. Eğer parayı alsaydım Lösev’e bağışlayacaktım. Eğer yeni bir şarkı yaparsam şarkının bütün dijital gelirlerini Lösev’e bağışlayacağım, söz” dedi.