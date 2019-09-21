Reynmen, Cem Yılmaz'ın yeğeni mi? Cem Yılmaz'dan flaş açıklama

Mekanda 3 saat vakit geçiren ekip, çıkışta ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni filminin vizyona girmesine çok az kaldığını söyleyen Cem Yılmaz’a, yeğeni olduğu iddia edilen Reynmen'in geçtiğimiz günlerde bir magazin muhabirini tokatlaması soruldu.

Ünlü komedyen, “Yeğenim mi? O nereden çıktı! Muhabir arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi. Yemeğe sevgilisi Ece Önen ile katılan Ozan Güven, Yüsra Geyik ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberleri yalanlamış oldu.