Resmen duyurdular! Hande Erçel ve Kerem Bürsin...

FOX TV'de yayınlanacak diziyi Ender Mıhlar yönetecek. Dizinin senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu yazdı. "Sen Çal Kapımı"nın başrollerini Hande Erçel ile Kerem Bürsin paylaşıyor.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e; dizide Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Bige Önal, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.

"SEN ÇAL KAPIMI" DİZİSİNİN KONUSU

Çekimlerinin Haziran’da İstanbul’da başlaması planlanan romantik komedide hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir. (tv100)