Refika Birgül kimdir, kaç yaşında? Refika ile Test Mutfağı saat kaçta?

Refika Birgül kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Refika ile Test Mutfağı programı, Show Tv ekranlarında başlıyor. Youtube'da 1 milyonu aşkın abonesi bulunan Refika'nın Yemek Okulu sayfasına sahip Refika Birgül'ün Instagram hesabında da 1 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Basit malzemelerle pratik ve lezzetli yemekler yapan ve püf noktalarını da paylaşan Refika Birgül hakkında merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

REFİKA İLE TEST MUTFAĞI SAAT KAÇTA?

Hemen elinizin altındaki malzemelerle yapabileceğiniz Refika’nın pratik tariflerini kendi mutfaklarınızda test etmeye hazır mısınız? Bu tarifler hem iftar sofralarına lezzet katacak, hem de acaba akşama ne pişirsek sorularınıza derman olacak.

Refika’nın lezzetli ellerinden çıkan harika yemekleri nasıl yapacağınızı öğrenmek için haydi ekran başına!

Refika ile Test Mutfağı Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 14.45’te Show TV’de!

REFİKA BİRGÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Refika Birgül, 19 Mayıs 1980'de İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Kıbrıslı, babası Nevşehir'lli olan Birgül, doktor bir ailenin çocuğu olarak doğdu. İlköğrenimine Yeşilköy'de bulunan Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim Okulu'nda devam eden Birgül, lise eğitimini Robert Koleji'nde tamamladı. Lise yıllarında siyah beyaz fotoğrafçılığa merak salan Refika Birgül, matematik ve fiziği birleştirerek bir dans projesi hazırladı. Birgül, lisans eğitimini Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra Londra,ya giden Birgül, da London Business School'da liderlik eğitimi aldı.

REKLAM AJANSINDA ÇALIŞTI

Üniversiteye devam ederken Yavuz Turgul'a ait olan Medina Turgul reklam ajansındaçalışan Birgül, reklamcı olmak isteyerek okulu bırakmaya karar verdi. Refika Birgül, 1999 Marmara Depremi yaşandıktan sonra bu kararından vazgeçti. VoIP ( voice over internet protocol) alanında kendi işini kurmaya yönelen Birgül, üniversiteden mezun olduktan sonra, İstanbul Bağımsız Filmler Festivali ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (IKSV) organizasyon bölümünde görev aldı. Daha sonra Özel Doğan Hastanesi'nde çalışan Refika Birgül, üst düzey yönetici ve genel müdür olarak çalıştı.

MUTFAĞA NASIL GİRDİ?

Refika Birgül'ün mutfağa girişi ailesine bol köpüklü Türk kahvesi yapmasıyla başladı. Akdeniz mutfağı ve İç Anadolu mutfağına ait yemekleri ailesinden öğrenen Birgül, Londra'ya akrabalarını görmek için gittiğinde damak zevki daha da gelişti. Farklı yemekler arayan Birgül, yemeklerde bir algoritma aradı.YILIN EN İYİ YEMEK PROGRAMI

Kuzguncuk'ta yaşayan Refika Birgül, kitap çıkardıktan sonra bir atölyeye ihtiyaç duydu. Rum mimar Simotas'ın eseri olan ve 30 yıldır kapısına kilit vurmuş bir binayı atölyeye çevirdi. 2011'de "Arçelik'le Mucize Lezzetler" programını hazırlayan Birgül, Mucize Lezzetler; Anadolu Halk Mutfağı Derneği tarafından "En İyi Görsel Medya" alanında ödüle layık görüldü.

Refika Birgül, Boğaziçi Üniversitesi Gastronomi ve Degutasyon Kulübü tarafından "Yılın En İyi Yemek Programı" ödülünün sahibi oldu. 2013 yılında ise Time Out İstanbul Yeme İçme Ödülleri'nde "En İyi Tv Şefi" alanında ödül aldı. 2013 yılında Bahar Kitapcı ile Refika'dan markasını kuran Refika Birgül, internet üzerinden el emeği ürünlerin satışını yapıyor.

KİTAPLARI

2010 yılında Refika'nın Mutfağı/Cooking New Istanbul Style hem İngilizce hem de Türkçe olarak yayınlandı. Kitap, basımından 1,5 ay sonra tükendi. 2013'te 'Nar'lı Tarifler', 2015'te 'Refika'dan Hızlı Tarifler', 2016'da 'Fissler ile Düdüklü'nün Sihirleri' kitaplarını okuyucuyla buluşturdu.