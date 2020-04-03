Recep İvedik 6 Netflix'e ne zaman geliyor? Recep İvedik 6 Netflix'te yayınlandı mı?

2019'un sonunda vizyona giren Recep İvedik 6, Netflix Nisan ayı programında yer aldı. Recep İvedik 6 Netflix'e ne zaman geliyor? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Recep İvedik hayranları filmin yayınlanacağı günü bekliyor.

RECEP İVEDİK 6 NETFLİX'E NE ZAMAN GELİYOR?

Recep İvedik 6, 10 Nisan 2020 tarihinde Netflix'te yayınlanacak.

RECEP İVEDİK 6 KONUSU NEDİR?

Recep İvedik 6, Konya'ya giderken kendisini Kenya'da bulan Recep İvedik'in maceralarını konu ediyor. Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağırılmaktadır. Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak Konya'ya doğru yola koyulur.

Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya'da bulur. Seyahat acentesinin hatası sonucu Kenya'ya gelen Recep ve Nurullah, Türkiye'ye geri dönmenin yolunu arar. Bilmedikleri bir coğrafyada bulunan Recep ile Nurullah, kendilerini birden iki düşman yerli kabilenin arasında bulur. Kendisine has yöntemlerle içinde bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep'in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelir.