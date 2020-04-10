Recep İvedik 6 Netflix'e geldi mi? Recep İvedik 6 Netflix'te nasıl izlenir? İşte yanıtı

Recep İvedik 6 Netflix'te nasıl izlenir? sorusunun yanıtı binlerce çocuk ve ailesi tarafından merakla araştırılıyor. Recep İvedik 6 filmi bugün Netflix platformunda yayınlanıyor. Gişe rekorları kıran komedi karakteri Recep İvedik'in 6.'sı 2019 yılında vizyona girerek izleyicileriyle buluşmuştu. Recep İvedik 6, Konya'ya giderken kendisini Kenya'da bulan Recep İvedik'in maceralarını konu ediniyor.

RECEP İVEDİK 6 NETFLİX'E GELDİ Mİ?

Recep İvedik 6, bugün (10 Nisan 2020) Netflix'te kullanıcıların erişimine açılacak.

RECEP İVEDİK 6 NETFLİX'TE NASIL İZLENİR?

Recep İvedik 6'nın Netflix'te izlenebilmesi için Netflix uygulamasına üye olunması gerekiyor. İlk bir ay ücretsiz deneyim sunan Netflix'te birçok üyelik seçeneği sunuluyor. Hesap oluşturmak için e-posta adresi ile giriş yapılıyor.

RECEP İVEDİK 6 KONUSU NEDİR?

Recep İvedik 6, Konya'ya giderken kendisini Kenya'da bulan Recep İvedik'in maceralarını konu ediyor. Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağırılmaktadır. Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak Konya'ya doğru yola koyulur.

Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya'da bulur. Seyahat acentesinin hatası sonucu Kenya'ya gelen Recep ve Nurullah, Türkiye'ye geri dönmenin yolunu arar. Bilmedikleri bir coğrafyada bulunan Recep ile Nurullah, kendilerini birden iki düşman yerli kabilenin arasında bulur. Kendisine has yöntemlerle içinde bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep'in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelir.

RAKAMLARLA RECEP İVEDİK SERİSİ

Türkiye’de 1989 yılından bu yana sinemada en çok izlenen filmler arasında ilk iki sırayı Recep İvedik 5 ve Recep İvedik 4 alıyor. Rekor 7 milyon 437 bin izlenme rakamıyla Şahan Gökbakar’a ait Recep İvedik 5’te. Recep İvedik 4 ise 7 milyon 369 bin 98 kişi tarafından izlenerek listede 2. Sırada yer alıyor.