Recep İvedik 6 fragmanı yoğun ilgi görüyor! Recep İvedik 6 gişesi ne kadar, yaş sınırı nedir?

Recep İvedik 6 fragmanı izleyiciler tarafından arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Şahan Gökbakar'ın ana karakteri canlandırdığı Recep İvedik serisinin altıncı filmi 8 Kasım Cuma günü vizyona girdi. 2008 senesinden itibaren seri şeklinde devam eden Recep İvedik 6 filmi hızlı bir başlangıç yaptı. Gökbakar, filminin ilk üç günde ne kadar izlendiğini açıkladı. Recep İvedik 6 gişesi ne kadar, yaş sınırı nedir? diye merak ediliyor. İşte yanıtı..

RECEP İVEDİK 6 KADAR İZLENDİ?

Sosyal platform aracılığıyla seyircisini gülme krizine sokan Recep İvedik 6’nın üç günlük izlenme rakamlarını duyuran Şahan Gökbakar, ‘’3 günde 1 milyon seyirci ile yine muhteşem bir açılış yaptık... Şubatlardan sonra kasım ayına da damgamızı vurduk ve tüm zamanların en iyi kasım açılışını yaptık. Bir serinin 6’ncısını yapıp 13 yıl boyunca hala bu sevgiyi ve ilgiyi koruyabilmek herkese kolay kolay nasip olmaz! Bizi yine gururlara layık gördünüz... Her defasında yine ve yeniden sizleri güldürmeye devam edeceğiz... Hepinizi çok seviyorum.’’ şeklinde ifadelere verdi.

RECEP İVEDİK 6 YAŞ SINIRI NEDİR?

Recep İvedik hayranları Recep İvedik 6 filmine gitmek için araştırmalarını sürdürüyor. Filmin hayranları tarafından en çok merak edilen konu ise filmin yaş sınırı oldu. Recep İvedik 6 filminin yaş sınırı 10 olarak belirlendi.

RECEP İVEDİK 6 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Recep İvedik 6 filminin konusu da merak ediliyor. Recep İvedik bir sabah uyandığında kapısında postacıyı görür. Konya'da bir fasülye festivaline katıldığına dair davetiye alan Recep İvedik, yanına en yakın arkadaşı olan Nurullah dayıyı da alarak Konya'ya doğru yola çıkar. Ancak farklı bir araca bindiğini anlayan Recep İvedik için her şey çok geç olacaktır. Çünkü uçak Konya'ya değil, Kenya'ya gitmektedir.