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  • Recep İvedik 3 ne zaman çekildi? Recep İvedik 3 konusu nedir, oyuncuları kimler?
14 Aralık 2020 Pazartesi 17:01 | Son Güncelleme:

Recep İvedik 3 ne zaman çekildi? Recep İvedik 3 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Recep İvedik 3 ne zaman çekildi" Recep İvedik 3 konusu nedir, oyuncuları kimler"

Recep İvedik film serisinden biri olan Recep İvedik 3 bu akşam Kanal D ekranlarına geliyor. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı Recep İvedik 3'ün yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın yaptığı filmin yapımcılığını Faruk Aksoy üstlenmiştir. Filmi daha önce izlemeyenler ve bir kez daha izlemek isteyenler Recep İvedik 3 ile ilgili arama yapmaya başladı...

Recep İvedik 3 bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Filmi daha önce izlemeyenler ve bir kez daha izlemek isteyenler Recep İvedik 3 ile ilgili arama yapmaya başladı. Yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın, yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki, Recep İvedik 3 ne zaman çekildi? Recep İvedik 3 konusu nedir, oyuncuları kimler?

RECEP İVEDİK 3 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2010 yapımı Recep İvedik 3, 12 Şubat 2010 tarihinde gösterime girmiştir.

RECEP İVEDİK 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, canı sıkılan Recep İvedik'in sıkıntıdan kurtulmak için cinci hoca, psikolog, karate kursu, flüt kursu, avcılık, kütüphane, paintball, tiyatro ile can sıkıntısından kurtulma maceralarını anlatmaktadır.

RECEP İVEDİK 3 FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Şahan Gökbakar:Recep İvedik

Zeynep Çamcı: Zeynep

Sevim Yatlılar

Mehmet Yumurtacı: Bakkal Salih

Volkan Cal: Muhabir

Deniz Bozkurt

Murat Mahmutyazıcıoğlu: Mahmut

Oktay Dener: Ak Sakallı Dede

Vahdet Çakar: Karate Hocası

Mehmet Önder: Tiyatro Oyuncusu

Dilara Yüzer: Maria

Aslı Nişancı: Katrin

Turgut Tunçalp: Paintball Hakemi

Fatma Edizer

Başar Doğusoy

Bekir Tosun Psikolog

Burak Haktanır: Osman Korsan Cd Satıcısı

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