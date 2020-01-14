Recep Aktuğ'un kızı Zeynep Aktuğ kimdir? Zeynep Aktuğ nerelerde oynadı, kaç yaşında?
Recep Aktuğ'un kızı Zeynep Aktuğ kimdir? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırııyor. Aşk-ı Memnu’da canlandırdığı “Hilmi Bey” karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Recep Aktuğ hayatını kaybetti. Aktuğ'a KOAH teşhisi konulmuştu. Recep Aktuğ'un kızı Zeynep Aktuğ kimdir? merak ediliyor. İşte yanıtı..
Recep Aktuğ'un kızı Zeynep Aktuğ kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aşk-ı Memnu’ dizisinin Hilmi Bey’i Recep Aktuğ vefat etti. Sevilen oyuncu ve müzisyenin vefatının ardından kızı Zeynep Aktuğ merak ediliyor. Recep Aktuğ'un kızı Zeynep Aktuğ kimdir? sorusunun yanıtı haberimizde..
ZEYNEP AKTUĞ KİMDİR?
Ünlü oyuncu Recep Aktuğ'un kızı Zeynep Aktuğ, 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğretim ve liseyi İstanbul'da okuyan Zeynep Aktuğ, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Ayrıca 1 yıl kadar klasik bale eğitimi de almıştır.
Birçok dizide ve sinema filminde rol aldı. Ayrıca reklam filmlerinde de oynayan Zeynep Aktuğ, Atv’de yayınlanmış olan başrolünde Sinem Kobal’ın oynadığı Selena dizisinde İngilizce Öğretmeni Ceren Soylu karakterini canlandırdı.
Zeynep Aktuğ, 2015 yılında başrolerini Cem Gelinoğlu ile paylaştığı komedi filmleri Ali Kundilli 1 ve 2 filmlerinde İlknur karakterini oynadı.
Filmografisi
2015 Ali Kundilli 2 - İlknur
2015 Ali Kundilli - İlknur
2014 Çılgın Dersane 3 - Şebnem
2007 Ayrılık - Tuğçe
2006 Selena - Ceren Soylu
2005 Aşk Her Yaşta - Esra
2004 Çınaraltı - Sırım
2004 İstanbul Şahidimdir - Selvi