Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,346
  • 8,66
  • 454.941
  • 1107.05
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
27 Ağustos 2020 Perşembe 15:34 | Son Güncelleme:

Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek

Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
AA

Oyuncu Rasim Öztekin, Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu, oyuncu Şevket Çoruh'a teslim edecek.

Kel Hasan Efendi'den sonra sırasıyla geleneksel Türk tiyatrosunun ve tuluat sanatının önemli isimlerinden İsmail Dümbüllü, Münir Özkul ve Ferhan Şensoy'un taşıdığı kavuk, Şensoy tarafından 2016 Mayısı'nda Rasim Öztekin'e devredidi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre kavuk, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) desteğiyle 20 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenecek törende yeni sahibinin olacak.

Kavuğu, Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle ustası Ferhan Şensoy'dan teslim alan Rasim Öztekin, yaşadığı kalp rahatsızlığı yüzünden tiyatro yapamadığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Kavuğu aldığım yaz, kalp yetersizliğinin yanına ciddi ritim problemleri de eklenince, doktorum canlı performansı yasakladı. Kalbim, kavuklu olarak tiyatro yapmama izin vermedi. Aslında bir bakıma kalp hastalığı nedeniyle çok sevdiğim tiyatrodan malulen emekli oldum. Projeyi, senaryosunu, çalışma koşullarını seçebildiğim, yorulduğumda dinlenebildiğim sinema ve dizi projelerinde yer alarak sanatın içinde bir şekilde var olarak moral buldum. Durum böyle iken, kavuğu çok bekletmeden bir tiyatrocu kardeşime devretmeye karar verdim.

Büyük özverilerle Baba Sahne'yi kuran, zorlu koşullarda tiyatro yapmaya ve tiyatroyu yaşatmaya çalışan Şevket Çoruh'a Türk tiyatrosuna bugüne kadar yaptığı ve yapacağı katkılardan dolayı kavuğu devredeceğim."

Rusya ABD'yi suçladı: Devriyeyi engellemeye çalıştılar
Rum Bakan AB'den destek dilendi: Türkiye'ye karşı birleşelim
İlk kez görüntülendi: İşte Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin yanma testi
Cimbom durdu durdu turnayı gözünden vurdu! 'Yeni Salah' Aslan oluyor
Tüm Türkiye'yi saracak: Çöl sıcakları geliyor
Rusya 60 yıldır gizlediği Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı: Hiroşima'dan 3333 kat daha güçlü

Rusya 60 yıldır gizlediği Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı: Hiroşima'dan 3333 kat daha güçlü

Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da 'Büyük Taarruz' i�

Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da ''Büyük Taarruz'' için uçtu

ABD'nin Wisconsin eyaletinde protestolar artarak devam ediyor

ABD'nin Wisconsin eyaletinde protestolar artarak devam ediyor

Kars'ı sinekler bastı

Kars'ı sinekler bastı