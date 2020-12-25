Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım'dan romantik paylaşım! Böyle kutladı

Show Tv’nin sevilen dizisi Ramo’da Esra Bilgiç’le başrolleri paylaşan Murat Yıldırım evlilik yıl dönümünü unutmadı. Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı ile oyunculuk kariyerine ara veren Yıldırım, Ramo dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı. Yıldırım, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla 2016 yılında evlendiği Iman Elbani ile evlilik yıldönümlerini kutladı.



“HEP YANIMDA KAL”

Murat Yıldırım eşi Iman Elbani ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak evliliklerinin 4. yıllarını kutladı. Yıldırım paylaşımına: “Hep yanımda kal... 4.yıl hatırası” notunu düştü.

EŞİNDEN CEVAP GECİKMEDİ

Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani bu paylaşıma kayıtsız kalmadı. Elbani: "Bu harika 4 yıl için teşekkür ederim her şeyim. Seni çok seviyorum" yorumuyla Yıldırım'ın paylaşıma yorum yaptı.