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  3. Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım uyarıları dinlemedi! Tartışmaya sebep oldu

Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım uyarıları dinlemedi! Tartışmaya sebep oldu

Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım uyarıları dinlemedi! Tartışmaya sebep oldu

Ramo dizisinin yıldızı Murat Yıldırım, Adana'da hayranları tarafından ilgiyle karşılandı. Yıldırım'ın hayranlarının seti basması üzerine kalabalığa girmesi, tartışmalara sebep oldu.

'Ramo' dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, çekimler için Adana'ya gitti.

HAYRANLAR SETİ BASTI

Yıldırım, çekim arasında sete gelen hayranlarını kırmadı. Ancak tüm uyarılara rağmen çok sayıda insanın bir araya gelmesi, tartışma yarattı.

MURAT YILDIRIM UYARILARI DİNLEMEDİ

Koronavirüsün hızla yayılmasını hiçe sayan hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Murat Yıldırım'ın bu görüntüsü, sosyal medyada hızla yayıldı.


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