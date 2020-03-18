Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım uyarıları dinlemedi! Tartışmaya sebep oldu
Ramo dizisinin yıldızı Murat Yıldırım, Adana'da hayranları tarafından ilgiyle karşılandı. Yıldırım'ın hayranlarının seti basması üzerine kalabalığa girmesi, tartışmalara sebep oldu.
'Ramo' dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, çekimler için Adana'ya gitti.
HAYRANLAR SETİ BASTI
Yıldırım, çekim arasında sete gelen hayranlarını kırmadı. Ancak tüm uyarılara rağmen çok sayıda insanın bir araya gelmesi, tartışma yarattı.
MURAT YILDIRIM UYARILARI DİNLEMEDİ
Koronavirüsün hızla yayılmasını hiçe sayan hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Murat Yıldırım'ın bu görüntüsü, sosyal medyada hızla yayıldı.