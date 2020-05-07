Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım, takipçisine yaptığı jestle yüzleri gülümsetti

Faslı İmane Elbani ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım'ın, Twitter üzerinden bir takipçisine verdiği cevap gündem oldu. Sosyal medya kullanıcısı genç kadın, “Annem zannediyormuş ki Instagram'da takip ettiği herkes onu da takip ediyor. Diyor ki; Murat Yıldırım benim takipçim" şeklinde tweet attı.

'ANNENİZİ TAKİP ETMEK İSTİYORUM'

Murat Yıldırım, bu paylaşım üzerine, "Annenizi takip etmek istiyorum, adresini alabilir miyim?” diyerek hayranını takibe aldı. Ünlü oyuncunun bu jesti hayranlarından takdir topladı.



Murat Yıldırım'ın, geçtiğimiz günlerde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunduğu ortaya çıkmıştı.