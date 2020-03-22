Ramo'nun yıldızı Esra Bilgiç'ten boşanan Gökhan Töre, gizlice evlendiğini açıkladı!

Sosyal medyada Buket Büyükdere’nin soyadını ‘Töre’ yapması kafa karıştırırken ünlü futbolcu, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Futbolcu, “Geçtiğimiz ay evlendik. Artık evli bir çiftiz. Her şey yolunda ve çok mutluyuz’’ diyerek evlendiğini de ilk kez açıklamış oldu. (GÜNEŞ/Recep ASLAN)

PEKİ ESRA BİLGİÇ İLE GÖKHAN TÖRE NEDEN BOŞANDI?

Ünlü futbolcu Gökhan Töre ile oyuncu Esra Bilgiç çift, Haziran 2019'da 10 dakika süren duruşma ile boşanmıştı. 2017 yılında dünyaevine gren ikilinin duruşması Küçükçekmece Aile Mahkemesi'nde görülmüştü. Çiftin boşanma nedeninin ise şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenildi. Gökhan Töre ve Esra Bilgiç'in boşanma nedeninin altındaki sebebin ise aldatma olduğu iddia edildi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sunucuları Müge ve Gülşen'in iddialarına göre; ünlü futbolcu Gökhan Töre'nin Esra Bilgiç'i aldattığına dair görüntüler ortaya çıktı.

GÖKHAN TÖRE KİMDİR?

Gökhan Töre 20 Ocak 1992 yılında Almanya Köln’de dünyaya gelmiştir. Beşiktaş ve Milli Futbol Takımımızın oyuncusu Gökhan Töre Futbola Adler Dellbrück takımında başlayıp ardından Bayer Leverkusen’in altyapısına geçmiştir.

30 Ocak 2009’da Töre, 500.000 € karşılığında İngiliz ekip Chelsea’ye transfer oldu. Chelsea takımının Ricardo Quaresma’yı kiralamasından sonra Chelsea’nin sezon içinde yaptığı ikinci ve son transferi olmuştur. U-18 takımında, Hamburg, Rubin Kazan ve West Ham United takımlarında forma giymiştir.

Bugüne kadar toplam 26 kez Türkiye A Milli takım formasını giyen Töre ayrıca tüm milli takım alt kategorilerindede top koşturmuştur. 2019 yılında Beşiktaş takımından ayrıldığı açıklamıştır. Yaptığı açıklamada, Beşiktaş’ın asıl sahibi taraftardır. Sizi seviyorum. Hakkınızı helal edin. notunu düşmüştür.

Aslen Samsun İli Kavak İlçesi’ndendir. 2017 yılında güzel oyuncu Esra Bilgiç ile evlenmiştir. 17 Haziran 2019 tarihinde ise Esra Bilgiç'ten boşanmıştır.

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

Esra Bilgiç 14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Lise mezuniyetinin ardından Hacettepe Üniversitesi'nde eğitimine devam eden Bilgiç, buranın Arkeoloji Bölümü'nden mezun oldu.

Oyunculuk kariyerine üniversite mezuniyetinden sonra başlayan Bilgiç'in kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan ve başrolünü Engin Altan Düzyatan ile paylaştığı Diriliş Ertuğrul dizisidir. Burada Ertuğrul Gazi'nin eşi Halime Hatun karakterini oynamıştır.

Esra Bilgiç, 2017 senesinin Ekim ayında, Beşiktaş'lı futbolcu Gökhan Töre ile sözlendi.1 Ekim 2017 tarihinde dizi oyuncusu Esra Bilgiç ile Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre dünya evine girdi.Gökhan Töre, Esra Bilgiç çifti ortak verdikleri kararla 17 Haziran tarihinde boşandı.