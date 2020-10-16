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  • Ramo'nun yıldızı Esra Bilgiç kendine hayran bıraktı!
16 Ekim 2020 Cuma 11:32 | Son Güncelleme:

Ramo'nun yıldızı Esra Bilgiç kendine hayran bıraktı!

Ramo'nun yıldızı Esra Bilgiç kendine hayran bıraktı!

Ramo'nun yıldızı Esra Bilgiç sosyal medya paylaşımlarıyla kendine hayran bıraktı. Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yakalamıştı. Ramo dizisinde Murat Yıldırım'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor.

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yakalmıştı. Ramo dizisinde Murat Yıldırım'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu Esra Bilgiç sosyal medyanın beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Başarılı oyuncu Esra Bilgiç, son olarak Ramo dizisinde Murat Yıldırım ile başrolleri paylaşıyor.

İlk dizisinde dünya çapında tanınan bir isim haline gelen oyuncu, Diriliş Ertuğrul dizisinin Pakistan'da izleyici ile buluşması ile bu ülkede de gündemin en çok konuşulan isimlerinden birisi haline geldi.

<p>Kurgu: <a href='mailto:can.yildiz@turkmedya.com.tr'>can.yildiz@turkmedya.com.tr</a></p>

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