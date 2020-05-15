Ramo'nun yıldızı Esra Bilgiç kariyer rekorunu kırdı!

Yayınlandığı dönemde Türkiye’de reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin ‘Halime Sultan’ı Esra Bilgiç, dizinin Pakistan’da yayınlanmaya başlamasıyla da Pakistan halkının yeni gözdesi oldu. Başarılı oyuncu, ülkenin çok takip edilen dijital platformlarında da zirveye otururken, Pakistan’ın en büyük markalarının reklam yüzü olması için gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

Pakistanlı izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği oyuncuyu, en kısa zamanda ülkelerinde görmek istediklerini belirten ülke medyası Covid-19 sonrası Esra Bilgiç’i Pakistan halkıyla buluşturup, ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.