Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in yıllar içindeki değişimi “pes artık” dedirtti!

Cuma günleri Show Tv ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinde Sibel karakterini canlandıran Esra Bilgiç son dönemin başarılı oyuncuları arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi ile büyük çıkış yakalayan Bilgiç’in yurt dışında da hatırı sayılır hayran kitlesi bulunuyor. Instagram hesabında 4.9 milyon takipçisi bulunan Bilgiç yıllar içindeki değişimi ile şaşırttı.



Hakkında çıkan estetik iddialarına cevap veren Esra Bilgiç: “Çanakkale ile alakalı fotoğraflara bakarken babamla çok enteresan bir haber gördük. "Halime Sultan'ın estetiksiz hali hayal kırıklığı yarattı" diye. Soldaki fotoğraf bundan 10 sene öncesi. 17 yaşındayım. Yüzüm hiçbir şeyim daha oturmamış. Kilom da fazla. O zamanlar ince kaş modaydı ve herkes alıyordu. Ben de almışım. Makyaj nedir bilmiyorum. Saçlarım sokakta oynamaktan, deniz suyundan sararmış. Lise sınavları için hazırlandığım dönem” dedi.

İşte Esra Bilgiç'in yıllar önceki hali...