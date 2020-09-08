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  3. Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in ikizini görenleri şoke oldu!
08 Eylül 2020 Salı 18:15 | Son Güncelleme:

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in ikizini görenleri şoke oldu!

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in ikizini görenleri şoke oldu!

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in ikizini görenleri şoke oldu. Başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç'in hangi ünlüye benzediğini görünce şok olacaksınız. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey'in eşi Halime Hatın karakterine hayat veren ve gönüllere taht kuran Esra Bilgiç Ramo dizisinde fırtınalar estiriyor.

Ramo dizisinde Sibel karakteri ile gündeme gelen Esra Bilgiç'in ikizini görenler şoke oldu. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey'in eşi Halime Hatın karakterine hayat veren ve gönüllere taht kuran Esra Bilgiç Ramo dizisinde kariyerinin zirvesinde. Esra Bilgiç'in hangi ünlü ile benzediğini görünce şaşıracaksınız.

ESRA BİLGİÇ - HANDE SORAL

Esra Bilgiç'in kaşları, gözleri ve ağız yapısı ile Hande Soral'ı ayırmak çok zor.

ESRA BİLGİÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

14 Ekim 1992 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi’nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent’in Uluslarası İlişkiler Bölümüne başladı. Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisidir.

Burada Ertuğrul Gazi’nin eşi Halime Hatun karekterine hayat vermiştir. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek'in kaleme aldığı Bir Umut Yeter adlı dizide Derya rolünü canlandıran Esra Bilgiç, Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile evlidir. 26 yaşındaki Bilgiç, 1.77 metre boyunda, 50 kilo ve Terazi burcudur.

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