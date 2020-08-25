Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in başına talih kuşu kondu! Paraya para demeyecek...

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç’e 2 büyük teklif! TRT 1’in başarılı dizisi Diriliş Ertuğrul ile gönüllere taht kuran Esra Bilgiç dizinin yurt dışında da satılmasıyla ismini kısa sürede başka ülkelerde de duyurdu. Güzel oyuncu şimdilerde Show Tv ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinde Murat Yıldırım ile başrolleri paylaşıyor.



Kanal D’de ömrü kısa süren “Bir Umut Yeter” dizisinde oynayan Esra Bilgiç, bir süre Londra’ya giderek oyunculuk eğitimi almıştı. Tekrar Türkiye’ye gelen oyuncu bu kez Ramo dizisiyle ekranlara gelmeye başladı. Murat Yıldırım ile iyi bir ekran uyumu yakalayan Bilgiç, Sibel karakteriyle de çok sevildi.

Bilgiç’in şu sıralar Pakistan’da büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Zira geçtiğimiz günlerde ülkenin önemli bir operatör markası ile anlaşma yapan oyuncu bu kez yine Pakistan’dan 2 reklam teklifi aldı. Gazeteci Birsen Altuntaş, Sibel Bilgiç’e Pakistan’daki markaların reklam teklifi yağdırdığını söyledi. Genç oyuncunun oynayacağı reklam filmlerinden birini de ünlü yönetmen Ali Bilgin yönetecek. Bilgin şu anda Ay Yapım’ın Star TV için hazırladığı Menajerimi Ara dizisinin de yönetmenliğini yapıyor.