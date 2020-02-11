Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç kimdir, kaç yaşında? Esra Bilgiç nereli, evli mi?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinde Sibel karakterini canlandıran Esra Bilgiç hayatı ve biyografisi merak edilip aratılmaya başladı. Dizide yer altı dünyasının önemli isimlerinden Cengiz’in kızını oynayan Bilgiç, oyunculuğuyla ve güzelliğiyle ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Güzel oyuncu daha önce Bir Umut Yeter ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde oynamıştı. Peki, Esra Bilgiç nereli, kaç yaşında? Esra Bilgiç kimdir, evli mi? İşte güzel oyuncunun hayatı!

ESRA BİLGİÇ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Esra Bilgiç 1992 yılında Ankara Yenimahalle’de dünyaya geldi. 2011 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkileri bölümünü kazanan Esra Bilgiç ilk projesi olan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisindeki Halime Sultan karakteri ile oyunculuk kariyerine başladı. Londra’daki Royal Academy of Dramatic Arts’ta drama ve ses eğitimi alan Bilgiç, aynı zamanda piyano ve binicilik dersleri de alıyor. Şu an İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimine devam eden genç oyuncu, ‘Ramo’da Sibel karakterini canlandırıyor.

ESRA BİLGİÇ EVLİ Mİ?

Esra Bilgiç, 2017 Ekim ayında, Beşiktaş'lı futbolcu Gökhan Töre ile sözlendi. 1 Ekim 2017 tarihinde dizi oyuncusu Esra Bilgiç ile Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre dünya evine girdi. Gökhan Töre, Esra Bilgiç çifti ortak verdikleri kararla 17 Haziran 2019 tarihinde boşandı.

ESRA BİLGİÇ’İN OYNADIĞI DİZİLER

Ramo / Sibel / 2020 –

Bir Umut Yeter / Derya / 2018

Diriliş Ertuğrul / Halime Sultan / 2011-2018

Esra Bilgiç’in Oynadığı Filmler

Adanış: Kutsal Kavga / 2020

RAMO SİBEL KİMDİR?

Yer altı dünyasının patronu Cengiz'in kızı… Aklı başında, iyi eğitim almış, cesur, güçlü bir kadın. Çok sevdiği babasına ve ailesine karşı açılan beklenmedik savaş, Sibel’in hayatını kökten değiştirir. Kim dost kim düşman ayırt edemez. Tüm bu karışıklığın içinde yaşadığı asıl savaş ise ruhundadır. Aşk mı? Nefret mi?