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  3. Ramo'nun çekimleri Murat Yıldırım'ı alıkoydu! 100 kişilik ekip onun için geldi

Ramo'nun çekimleri Murat Yıldırım'ı alıkoydu! 100 kişilik ekip onun için geldi

Ramo'nun çekimleri Murat Yıldırım'ı alıkoydu! 100 kişilik ekip onun için geldi

Ramo dizisinin yıldızı Murat Yıldırım, başrol oynadığı Mısır yapımı ‘Mako’ filminin Şarm El-Şeyh ve Abu Dabi’deki çekimlere katılamayınca ekip Türkiye'ye geldi.

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, başrolünü üstlendiği “Mako” filminin Mısır’ın Şarm El-Şeyh kenti ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de yapılan çekimlerine katılamadı.

TÜRKİYE'YE GELDİLER

Ünlü oyuncunun iş yoğunluğu nedeniyle yurt dışına çıkamaması üzerine film ekibi çareyi Türkiye’ye gelmekte buldu.

ÇEKİMLER TÜRKİYE'DE YAPILDI

Yaklaşık 100 kişilik ekip, Yıldırım’ın sahnelerini Hatay ve Adana’da çekti. Yönetmenliğini Mohamed Hesham Al-Rashidy’nin üstlendiği filmde oyuncu, Mourad karakterini canlandırdı. Yıldırım film için Adana’da dalış eğitimi de aldı.


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