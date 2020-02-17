Ramo dizisinin setini bastılar! Murat Yıldırım aşkı izdiham yarattı

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Ramo dizisi, yayınlanmaya başladığı günden beri çekimlerin gerçekleştiği Adana'da büyük bir ilgi görüyor. Önceki gün Adana çarşıda çekimleri yapılan dizinin seti, vatandaşların akınına uğradı.

SETE ARA VERİLDİ

Herkes dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım'ı görmeye çalışınca set, bir süreliğine durdu. İzdihamın yaşandığı sette Murat Yıldırım, güvenlik güçleriyle araca bindirildi ancak hayranları arabanın etrafını sararak fotoğraf çektirmeye çalıştı.