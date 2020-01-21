Ramo dizisinin Hasan'ı İlker Aksum kaç yaşında? İlker Aksum nereli, kimdir?

İlker Aksum kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merakla araştırılıyor. Efendisine başkaldıran Ramo’nun sıra dışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmayı konu alan Ramo dizisi ilk bölümünde büyük bir beğeni topladı. Dizide Ramo'nun abisi rolünü canlandıran İlker Aksum'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Ramo'nun yeni bölümünde mahalleye bırakılan bombayı alıp uzaklaşan İlker Aksum’un canlandırdığı Ramo’nun abisi Hasan bombayı atarak kurtulacak mı yoksa patlamada ölecek mi? merak ediliyor. Ramo dizisinin Hasan'ı ile ilgili merak edilenler haberimizde.

RAMO DİZİSİ HASAN KİMDİR?

Ramo'nun abisi. Saf, temiz deli dolu bir adam.. Hırslarından arınmış, karısıyla ve çocuklarıyla mutlu bir hayat sürüyor. Ailesi için kendini ateşe atmaktan çekinmeyen bir adam.. Ramo'yu her daim destekleyip onun yanında duracak olan insanlardan biri.

İLKER AKSUM KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

30 Kasım 1971 tarihinde Isparta’da doğdu. İlkokulu, Etimesgut Şeker İlkokulu’nda, liseyi ise Mehmetçik Lisesi’nde okudu. 1989-1993 yıllar arasında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarından mezun oldu.

1994 yılında Antalya Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı ve ilk profesyonel rolü ise ‘’Hamlet’’ oyununda Ophelia karakteridir. Kadro açılmadığı için 1996’da İstanbul’a yerleşti. Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları’nda kısa bir süre çalıştıktan sonra “Sır Dosyası” dizisinde bir bölüm yer aldı. Bu sayede Taylan Biraderler ile tanışarak, kısa süre içinde “Çarli” dizisinin Afakan Dayı’sı oldu. 2006’da ilk sinema filmi olan, ‘’Küçük Kıyamet’’ ile 28. SİYAD Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü elde etti. Ardından “Birimiz İkimiz İçin” adlı yarışma programını sundu. “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” adlı filmde ilk kez başrol oldu. 1998 yılında çekilen Akabinde, ‘’Yabancı Damat’’ dizisinde oynadığı ‘Ruşen’ rolüyle tanındı. ‘’Yabancı Damat’’dan sonra ise ‘’Kara Yılan’’ dizisinde işglaci Fransız komutanı canlandırdı.

Engin Günaydın, Binnur Kaya, Timuçin Esen, Olgun Şimşek ve Taylanlar ile çok yakın arkadaş olan İlker Aksum, 07 Ekim 2012 tarihinde yapılan 49’uncu Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin sunuculuğunu İclal Aydın ile birlikte üstlendi. ‘’Kötü Yol’’ ve ‘’20 Dakika’’ adlı dizilerde oynadı. Son olarak 8 Şubat 2013 tarihinde seyirciyle buluşan ‘’Mutlu Aile Defteri’’ filminde performans sergiledi.