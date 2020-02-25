Ramo dizisine flaş transfer! Hangi ünlü oyuncu kadroya dahil oldu?

"Ramo" dizisine 7. bölümden itibaren pavyon şarkıcısını canlandıran bir oyuncu dahil olacak. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu karaktere Ayça Koptur hayat verecek.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sibel tarafından bıçaklanan Ramo daha kendine gelemeden, Ceyhan mahalleye saldırır. Mahalle tam bir savaş alanına döner. Saldırı sonucunda Ramo, ailesinden büyük bir kayıp verir. Ceyhan ise yaralı halde mahalleden kaçar.

Yaşanan kayıp sonucunda Ramo'nun ailesinde tam bir yıkım yaşanır. Ramo ve Boz vakit kaybetmeden Ceyhan'ın peşinde düşerler. Ceyhan ise Ramo'nun beklemediği bir hamle yapar.

Yavuz ise Ramo'nun babasının intikamı peşinde olduğunu öğrenmiştir. Ramo'yla buluşur ve ona babasıyla ilgili karanlıkta kalmış gerçekleri anlatır.

RAMO 7.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Ramo aile meclisini toplar. Uzun yıllardır bekledikleri, hazırlandıkları gün artık gelmiştir. Hayatta kalmak için tek bir yol vardır. Savaşmak... Doğan, Ramo'nun babasının intikamını alamayacağına inanır. Bu yüzden Alpay'dan intikam almak için bir plan yapar. Şahin'le birlikte Alpay'ın peşine düşerler. Alpay'ın itirazlarına rağmen Adana Komisyonu, Ramo'ya çok önemli bir petrol sevkiyat görevi verir. Ancak bunu hazmedemeyen Alpay, Ramo'nun yanlış yapmasını ister.