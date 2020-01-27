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Ramo dizisinde sürpriz gelişme

Ramo dizisinde sürpriz gelişme

Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in paylaştığı 'Ramo' dizisine sürpriz bir isim dahil oldu.

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, BKM’nin Show TV için hazırladığı iddialı dizi ‘Ramo’ dizisi geçtiğimiz haftalarda seyirciyle buluştu. İlk bölümden izleyicinin ilgisini çeken dizide son olarak flaş bir gelişme yaşandı.

RUHİ SARI DA DAHİL OLDU

Dizinin kadrosuna oyuncu Ruhi Sarı, Ceyhan karakteriyle katıldı. Öte yandan dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor. 


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