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  3. ‘Ramo' dizisi oyuncularından kök hücre bağışı

‘Ramo' dizisi oyuncularından kök hücre bağışı

‘Ramo' dizisi oyuncularından kök hücre bağışı

Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerini paylaştığı ‘Ramo' dizisi oyuncuları, İyilik Sende Derneği, Kan Hastalıkları Federasyonu ve Kızılay Adana Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen kök hücre bağışı kampanyasına destek verdi.

Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in başrollerini paylaştığı ‘Ramo’ dizisi oyuncuları, İyilik Sende Derneği, Kan Hastalıkları Federasyonu ve Kızılay Adana Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen kök hücre bağışı kampanyasına destek verdi. Oyuncular, “Hayat vermek, umut olmak ve herkesi teşvik etmek için burada kök hücre bağışçısı olduk. Sevdiklerimize ve çocuklarımıza umut olalım” dedi. 


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