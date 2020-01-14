Ramo dizisi konusu nedir? Ramo oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

Ramo dizisi konusu nedir? sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Fragman tanıtımlarıyla seyircinin ilgisini çeken Ramo dizisi ilk bölümü ile bugün ekranlara geliyor. Başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve Görkem Sevindik’in yer aldığı yapımın senaryosunu Yılmaz Şahin kaleme aldığı Ramo Show Tv'de yayınlanacak. Aksiyon ve duygusal türüyle karşımıza çıkan Ramo dizisi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte amo dizisine ilişkin bilgiler..

RAMO NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ramo dizisi Adana'daki mahallelerde çekiliyor.

RAMO DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Adanalı olan Ramo ve ailesi, uzun yıllar pamuk tüccarlarına ırgatlık yapmıştır. Şimdiyse Çukurova’nın tamamına hâkim olan bir ailenin gayrimeşru işlerini yapmak zorundadır. Ramo ve ailesi, Adana’da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar.

Cesareti ve zekâsıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo’dur. Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir.Ramo, çalıştıkları aileye karşı isyan etmek niyetindedir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar. Bu yolda Ramo’yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel’dir…

Birbirlerine duydukları aşkı bastırmak ikisi için de zorlaşmaktadır zira. Ramo tüm aksiliklere rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkaşı Boz’un yaptığı bir hata tüm planlarını alt üst eder. Can dostunun yaptığı hata yüzünden, Ramo hayatının en zor kararıyla karşı karşıyla kalacaktır…

RAMO DİZİSİ OYUNCULAR

Ramo – Murat Yıldırım: Ailesi için fedakarlıkta bulunmakta kaçınmayan Ramo’nun aldığı kararlar hem kendisini hem de ailesini bir savaşın içine sokar. Ramo düşmanlarına karşı acımasız biridir ancak sevdiklerine karşı merhametli bir adamdır.

Sibel – Esra Bilgiç: Yer altı dünyasının bilinen isimlerinden olan Cengiz’in kızıdır. İyi eğitim almış akıllı bir kadın olan Sibel, Ramo’ya aşıktır. Ancak çok sevdiği babasına Ramo’nun savaş açması onu arada bırakacaktır.

Hasan – İlker Aksum: Ramo’nun ağabeyidir. Her zaman Ramo’yu destekler. Evli ve çocuklu bir adam olan Hasan, saf ve temiz biridir.

Yavuz – Yiğit Özşener: İstanbul’un yer altı dünyasının en bilinen ismi olan Cihangir Bey’in adamıdır. Adana’da ortalığın karışması sonucu sevkiyatlar yavaşlar ve Yavuz da bu nedenşe buraya gelir. Ramo ve ailesini tanımasıyla aralarında bir bağ oluşur ancak Yavuz’un peşini bırakmayanlar vardır.

Boz – Görkem Sevindik: Ramo’nun en yakın arkadaşıdır. Anne ve babasını kaybettikten sonra Ramo’nun ailesiyle yaşar. Attığı yumruk hem kendi hem de Ramo’nun hayatını değiştirecektir.