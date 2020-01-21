Ramo dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ramo dizisi nerede çekildi?

Ramo dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorusu dizi severler tarafından merak ediliyor. Ünlü yönetmen Mustafa Şevki Doğan’ın yönetmen koltuğunda oturacağı Ramo dizisinde başrolleri Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum ve Yiğit Özşener gibi isimler paylaşıyor. Salı günleri ekranda yer alan projenin konusu ve çekildiği yer araştırılıyor. Ramo dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorusunun yanıtı haberimizde..

RAMO DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu BKM’nin Show TV için hazırladığı iddialı dizi ‘Ramo’ seyirciyi yıllarca unutamayacağı bir hikayeyle buluşturmaya geliyor. Dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor. Proje efendisine başkaldıran Ramo’nun sıra dışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmayı konu alıyor.

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Dizide Ramo karakterini Murat Yıldırım canlandırmaktadır. Sibel karakterini ise daha önce Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan Esra Bilgiç canlandırmaktadır.

Ramo dizisinde Hasan karakterini İlker Aksum, Yavuz karakterini Yiğit Özşener ve Boz karakterini ise Görkem Sevindirk canlandırmaktadır.

RAMO NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimleri Adana’da gerçekleşen dizi, efendisine başkaldıran Ramo’nun sıra dışı hayatının hikayesini ele alıyor.