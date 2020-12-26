Ramo dizisi için kiralanmıştı! Mülk sahibi olay çıkardı

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç gibi isimlerin yer aldığı, Show TV’de yayınlanan Ramo dizisinin aksiyon sahnesi çekimi için kiraladıkları su fabrikasında olay çıktı. Ekibin izinsiz çekim yaptığı iddia edilirken fabrikanın sahibi yapımcıdan şikayetçi oldu.



Ramo dizisi çekimleri için ekip Şile’de yer alan bir su fabrikası için sahibiyle ücret karşılığında anlaşma yaptı. Ekip, Şile’ye gelmesinin ardından çekime ballarken aksiyon sahnelerinin gerçekleştirildiği fabrikanın etrafında patlamalar yaşandı.

‘ÇEKİMLERDEN HABERİM YOK’ DEDİ

Vatandaşlar patlama nedeniyle büyük panik yalarken dizi çekimleri olduğunu öğrendi ve fabrikanın sahibi Süleyman S.’yi arayarak durumu anlattı. Süleyman S. çekimlerden haberi olmadığını ve anlaşma yapmadığını ifade ederek durumu jandarmaya haber verdi.

Jandarma ekipleri olay yerine intikal ederken set ekibine mülk sahibinin çekimlerden haberi olmadığını ve şikayette bulunduğunu aktardı. Çekim ekibi ise Nihat K. adlı adam ile anlaştıklarını, ücret ödediklerini söyledi.

Jandarma durumu öğrenince Süleyman Ü.' ile konuştu. Nihat K.'nın 5 yıl önce kiracı olarak fabrikayı işlettiğini, işletme ve parsel üzerinde herhangi bir yetkisinin bulunmadığını belirten mülk sahibi çekimlerin durdurulmasını istedi.

Ancak iddiaya göre Nihat K. asıl mülk sahibini arayıp fabrikayı kiraladığını söyleyerek setin devam etmesini istedi. Mülk sahibi setin hemen durdurulmasını fabrikaya zarar verilmeden boşaltılmasını aksi takdirde şikayetçi olacağını söyledi. Uyarılara rağmen dizinin çekimine devam edilince fabrika ve çevresinde aksiyon sahnelerinden dolayı zarar gördü. Fabrikasının talan edildiğini beyan eden mülk sahibi avukatı Hüseyin Oltan Karakol aracılığıyla Şile Cumhuriyet Başsavcılığına dizi yapımcısı Necati Akpınar ve Nihat K., hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.