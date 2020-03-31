Ramo bu akşam var mı? Ramo yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Neden yok?

Başrollerini Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım’ın paylaştığı Ramo salı akşamları Show Tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Corona virüs nedeniyle alınan önlemler arasında dizi setleri de bulunuyor. Bazı diziler çekimlerini salgın geçinceye kadar erteleme kararı aldı. Dizinin izleyicileri de “Ramo bu akşam var mı?” sorusunu aratmaya başladı. Peki, Ramo yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte cevabı...



RAMO BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in paylaştığı Ramo dizisi yeni bölümü akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlayacağı ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

31 MART SALI SHOW TV YAYN AKIŞI

31 Mart Salı günü Show Tv’de saat 20.00’de Güldür Güldür Show, saat 23.45’de ise Kıyamete Bir Kala filmi yayınlanacak.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ramo, Süleyman’ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır. En yakınında bir köstebek vardır ve bunu ortaya çıkarmak zorundadır. Ramo köstebeği bulmak için zekice bir plan yapar.

Ramo ve Sibel’in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır.

Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay’a reddedemeyeceği bir teklif sunar.

Ramo ise, Süleyman’ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır. En yakınında bir köstebek vardır ve bunu ortaya çıkarmak zorundadır. Ramo köstebeği bulmak için zekice bir plan yapar.