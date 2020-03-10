Ramo 9. bölüm izle! Ramo 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük beğeniyle izlenen Ramo yine efsane bir bölümle izleyicilerini ekran başına kilitledi. Ramo 10. yeni bölüm fragmanı da son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Dizinin 9. bölümünde Ramo Alpay’ın saldırısından son anda kurtulmuştur. Ramo’yu kurtaran Yavuz, kartlarını açık oynamaya karar verir. Yavuz ve Ramo artık birlikte hareket edeceklerdir. Ramo yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.



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RAMO 9. BÖLÜM ÖZETİ

Ramo Alpay’ın saldırısından son anda kurtulmuştur. Ramo’yu kurtaran Yavuz, kartlarını açık oynamaya karar verir. Yavuz ve Ramo artık birlikte hareket edeceklerdir.

Ancak Alpay’ın beklenmedik saldırıları sonucunda mahalle yangın yerine dönmüş, birçok kayıp verilmiştir. Hasan ve Şahin mahallede bir süre dirense de yakalanır ve rehin alınırlar. Fidan da rehin alınanlar arasındadır.

Neco’nun kendi yaptığı plan ters tepmiştir. Alpay onlara da saldırmış, Süleyman’ı almak istemiş ama başarılı olamamıştır. Sibel ve Neco rehin alınır. Alpay rehineler karşılığında Adana komisyonu ile pazarlık yapar. Rehinelerin hayatı bu yapılan pazarlığa bağlıdır.

Halef ise Süleyman’ı saldırıların arasında kaçırmayı başarmıştır. Halef’in aklında tek bir soru vardır. Ben kimim... Süleyman’dan kendi gerçeklerini öğrenmek ister. Süleyman’ın sakladığı geçmiş, onu kendi sonuna doğru götürmektedir.

Alpay’ın rehinelerin hayatları için verdiği süre giderek azalmaktadır. Alpay komisyonun zaman kazanmak için kendisini oyaladığını anlayınca, harekete geçer… Zaman Ramo’nun aleyhine işler. Sevdiklerini kurtarmak için fazla vakti kalmamıştır.

RAMO 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım – Ramo

Esra Bilgiç – Sibel

İlker Aksum – Hasan

Yiğit Özşener – Yavuz

Görkem Sevindik – Boz

İdil Fırat – Fidan

Cemre Baysel – Fatoş

İlhan Şen – Neco

Rüzgar Aksoy – Halef

İlkay Kayku - Neslihan