Ramo 8. bölüm izle! Ramo 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in paylaştığı Ramo 3 Mart Salı günü yayınlanan 8. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Ramo 9. yeni bölüm fragmanı da son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Dizinin 8. bölümünde Ramo’nun yıllardır babasının intikamı için peşinde olduğu Süleyman, şimdi karşısındadır. Daha sonra ise çatışma çıkar ve Alpay’ın kardeşi vurularak ölür. Ramo yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.



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RAMO 8. BÖLÜM ÖZETİ

Ramo’nun yıllardır babasının intikamı için peşinde olduğu Süleyman, şimdi karşısındadır. Onu öldürmek için önünde hiçbir engel yoktur. Ramo uzun yıllar sabretmiş, planını ince ince işlemiş ve sonunda başarmıştır. Süleyman’ı alır ve ikili bir yolculuğa çıkar.

Çatışma sırasında Alpay’ın kardeşi vurularak ölmüştür. Deliye dönen Alpay, hiç vakit kaybetmeden karşı saldırıya başlar. Artık onun hedefinde sadece Ramo yoktur. Alpay her şeyini kaybetme uğruna büyük bir operasyona başlar.

Yavuz ise, savaş başlatan Ramo’nun artık yanında olmayacağını söyler. Ramo çok ileri gitmiştir ve artık bu savaşta yalnızdır...

Ramo ise ilk olarak operasyonlar sırasında kurtaramadığı Fatoş’un peşine düşer. Sibel’de Ramo’nun kardeşi Fatoş’a ulaşması için ona destek olur. Ramo’nun Fatoş’u kurtarmak için önünde tek bir yolu vardır. Bu yol zorlu da olsa, Ramo kardeşi için her şeyi feda etmeye hazırdır.

Ancak Ramo ve Sibel’in, Fatoş’u kurtarma planı, beklenmedik bir hamle ile paramparça olur.

RAMO 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım – Ramo

Esra Bilgiç – Sibel

İlker Aksum – Hasan

Yiğit Özşener – Yavuz

Görkem Sevindik – Boz

İdil Fırat – Fidan

Cemre Baysel – Fatoş

İlhan Şen – Neco

Rüzgar Aksoy – Halef

İlkay Kayku - Neslihan