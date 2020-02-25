Ramo 7. bölüm izle! Ramo 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in paylaştığı Ramo 25 Şubat Salı günü yayınlanan 7. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Ramo 8. yeni bölüm fragmanı da son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Dizinin 7. bölümünde Doğan Ramo’nun babasının intikamını alamayacağına inanır. Bu yüzden Alpay’dan intikam almak için bir plan yapar. Sibel ise mahallededir. Ancak evin kadınları Sibel’i kabullenmek istemezler. Ramo yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

RAMO 7. BÖLÜM ÖZETİ

Ramo aile meclisini toplar. Uzun yıllardır bekledikleri, hazırlandıkları gün artık gelmiştir. Hayatta kalmak için tek bir yol vardır. Savaşmak...

Doğan Ramo’nun babasının intikamını alamayacağına inanır. Bu yüzden Alpay’dan intikam almak için bir plan yapar. Şahin’le birlikte Alpay’ın peşine düşerler.



Alpay’ın itirazlarına rağmen Adana Komisyonu, Ramo’ya çok önemli bir petrol sevkiyat görevi verir. Ancak bunu hazmedemeyen Alpay, Ramo’nun yanlış yapmasını ister. Sevkiyatın başarısız olması için harekete geçer.

Sibel ise mahallededir. Ancak evin kadınları Sibel’i kabullenmek istemezler. Onu anlayan ve ona iyi davranan sadece Sebahat’tır. Sebahat anlattıkça, Sibel Ramo’nun geçmişine gider. Ramo’nun hiç anlatmadığı geçmişin kapıları Sibel’e açılır.

Mahalledeki hazırlıkları fark eden Sibel, ailesi için endişelenir. Ramo’nun karşısına çıkan Sibel’in ondan tek bir isteği vardır. Artık sevdiklerinin zarar görmemesi...

RAMO 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım – Ramo

Esra Bilgiç – Sibel

İlker Aksum – Hasan

Yiğit Özşener – Yavuz

Görkem Sevindik – Boz

İdil Fırat – Fidan

Cemre Baysel – Fatoş

İlhan Şen – Neco

Rüzgar Aksoy – Halef

İlkay Kayku - Neslihan