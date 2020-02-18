Ramo 6. bölüm izle! Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo 7. yeni bölüm fragmanı da son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Show Tv’nin sevilen dizisi Ramo 18 Şubat Salı günü yayınlanan 5. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin 6. bölümünde Yavuz Ramo’nun babasının intikamı peşinde olduğunu öğrenmiştir. Ramo’yla buluşur ve ona babasıyla ilgili karanlıkta kalmış gerçekleri anlatır. Ramo, ailesini korumak için yeni bir karar almıştır. Artık Adana’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

RAMO 6. BÖLÜM ÖZETİ

Sibel tarafından bıçaklanan Ramo daha kendine gelemeden, Ceyhan mahalleye saldırır. Mahalle tam bir savaş alanına döner. Saldırı sonucunda Ramo, ailesinden büyük bir kayıp verir. Ceyhan ise yaralı halde mahalleden kaçar.

Yaşanan kayıp sonucunda Ramo’nun ailesinde tam bir yıkım yaşanır. Ramo ve Boz vakit kaybetmeden Ceyhan’ın peşinde düşerler. Ceyhan ise Ramo’nun beklemediği bir hamle yapar.

Yavuz ise Ramo’nun babasının intikamı peşinde olduğunu öğrenmiştir. Ramo’yla buluşur ve ona babasıyla ilgili karanlıkta kalmış gerçekleri anlatır.

Ramo, ailesini korumak için yeni bir karar almıştır. Artık Adana’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

RAMO 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım – Ramo

Esra Bilgiç – Sibel

İlker Aksum – Hasan

Yiğit Özşener – Yavuz

Görkem Sevindik – Boz

İdil Fırat – Fidan

Cemre Baysel – Fatoş

İlhan Şen – Neco

Rüzgar Aksoy – Halef

İlkay Kayku - Neslihan