Ramo 6. bölüm izle! Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ramo yeni bölüm fragmanı yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Başrollerini Murat Yıldızım ve Esra Bilgiç’in paylaştığı Ramo yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 6. bölümünde Sibel tarafından bıçaklanan Ramo daha kendine gelemeden, Ceyhan mahalleye saldırır. Mahalle tam bir savaş alanına döner. Saldırı sonucunda Ramo, ailesinden büyük bir kayıp verir. Ceyhan ise yaralı halde mahalleden kaçar. Peki, Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…
Ramo 7. yeni bölüm fragmanı da son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Show Tv’nin sevilen dizisi Ramo 18 Şubat Salı günü yayınlanan 5. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin 6. bölümünde Yavuz Ramo’nun babasının intikamı peşinde olduğunu öğrenmiştir. Ramo’yla buluşur ve ona babasıyla ilgili karanlıkta kalmış gerçekleri anlatır. Ramo, ailesini korumak için yeni bir karar almıştır. Artık Adana’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.
RAMO 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
RAMO 6. BÖLÜM ÖZETİ
Sibel tarafından bıçaklanan Ramo daha kendine gelemeden, Ceyhan mahalleye saldırır. Mahalle tam bir savaş alanına döner. Saldırı sonucunda Ramo, ailesinden büyük bir kayıp verir. Ceyhan ise yaralı halde mahalleden kaçar.
Yaşanan kayıp sonucunda Ramo’nun ailesinde tam bir yıkım yaşanır. Ramo ve Boz vakit kaybetmeden Ceyhan’ın peşinde düşerler. Ceyhan ise Ramo’nun beklemediği bir hamle yapar.
Yavuz ise Ramo’nun babasının intikamı peşinde olduğunu öğrenmiştir. Ramo’yla buluşur ve ona babasıyla ilgili karanlıkta kalmış gerçekleri anlatır.
Ramo, ailesini korumak için yeni bir karar almıştır. Artık Adana’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
RAMO 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Ramo yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
RAMO DİZİSİ OYUNCULARI
Murat Yıldırım – Ramo
Esra Bilgiç – Sibel
İlker Aksum – Hasan
Yiğit Özşener – Yavuz
Görkem Sevindik – Boz
İdil Fırat – Fidan
Cemre Baysel – Fatoş
İlhan Şen – Neco
Rüzgar Aksoy – Halef
İlkay Kayku - Neslihan