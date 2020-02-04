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  3. Ramo 4. bölüm izle! Ramo 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo 4. bölüm izle! Ramo 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo 4. bölüm izle! Ramo 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı"

Show Tv’nin sevilen dizisi Ramo 4 Şubat Salı akşamı yayınlanan 4. bölümüyle nefesleri kesti! “Ramo 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu da son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in paylaştığı dizinin 4. bölümünde Sibel ve Ramo arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ederken, çekilen silahlar gerilimi artırıyor. Mahalleye gelen Ceyhan’ın Ramo’ya silah doğrulttuğu anda ipler kopuyor. Haberimiz içerisinden Ramo yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Ramo yeni bölüm fragmanı gelecek bölümde neler olacağını merak eden kişiler tarafından artılmaya başladı. Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in paylaştığı Ramo yine efsane bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde İstanbul mafyasının hükmünü her iki taraf da yerine getirmiş, sulhu sağlamak için nikah hazırlıklarına başlamıştır. Herkes suların durulduğunu düşünürken, Halef ve Neslihan adım adım planlarını gerçekleştirip Ceyhan’ı cezaevinden kaçırır. Peki, Ramo 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

RAMO 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

RAMO 4. BÖLÜM ÖZETİ

İstanbul mafyasının hükmünü her iki taraf da yerine getirmiş, sulhu sağlamak için nikah hazırlıklarına başlamıştır.

Herkes suların durulduğunu düşünürken, Halef ve Neslihan adım adım planlarını gerçekleştirip Ceyhan’ı cezaevinden kaçırır.

Nikah günü gelip çatar. Fatoş tüm bu olan bitene dayanamayıp Boz’u arar. Gelip onu kurtarmasını ister. Diğer tarafta ise Ceyhan, Ramo’nun düğününü basar.

Tıpkı Ramo’nun kardeşini öldürdüğü gibi, o da abisi Hasan’ı öldürecektir. Hasan ise olan bitenden habersiz, Ceyhan’ın kurduğu tuzağa düşmüş, tek başına ateş çemberinin arasında kalmıştır. Ramo çaresizce Ceyhan’la karşı karşıyadır.

RAMO 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım – Ramo

Esra Bilgiç – Sibel

İlker Aksum – Hasan

Yiğit Özşener – Yavuz

Görkem Sevindik – Boz

İdil Fırat – Fidan

Cemre Baysel – Fatoş

İlhan Şen – Neco

Rüzgar Aksoy – Halef

İlkay Kayku - Neslihan

 

 

 


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