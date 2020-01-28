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  3. Ramo 3. bölüm izle! Ramo 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo 3. bölüm izle! Ramo 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo 3. bölüm izle! Ramo 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı"

Ramo 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Ekranların yeni dizisi Ramo her bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Show Tv erkanlarında yayınlanan, başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in paylaştığı dizi salı akşamlarının vazgeçilmezi oldu. Dizinin 3. bölümünde Yavuz’un boynuna ilmek geçirdiği Ramo bir kamyonete bindirilir ve Adana’nın yönetildiği odaya götürülür. Daha sonra olanlar ise herkesi şaşırtır. Haberimiz içerisinden Ramo yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Salı günlerinin yeni dizisi Ramo yeni bölüm fragmanı yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Show Tv ekranlarında yayınlanan ve 1. bölümünden itibaren büyük beğeni toplayan Ramo yine efsane bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizi Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Görkem Sevindik ve Yiğit Özşener gibi geniş oyuncu kadrosuyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Son bölümde Ramo, İstanbul’un hükmü karşısında ne yapacağını şaşırır ve ailesiyle karşı karşıya gelir. Vereceği karar ise işleri iyice zorlaştırır. Peki, Ramo 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

RAMO 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

RAMO 3. BÖLÜM ÖZETİ

Yavuz’un boynuna ilmek geçirdiği Ramo bir kamyonete bindirilir ve Adana’nın yönetildiği odaya götürülür.

Kuralları çiğnemenin bedeli olarak cezasını çekecek ve sulhu sağlayacaktır!

Sulhu sağlamanın tek yolu, eski usulde, kız alıp kız vermektir; Yani Ramo Sibel’le… Neco da Ramo’nun kardeşi Fatoş’la evlenecektir. İstanbul’un bu şartına iki ailenin üyeleri de karşı çıkar. Sibel, babasının katiliyle evlenmeyecektir. Ramolar ise Fatoş’u Neco’ya vermeyeceğini söyler.

Diğer yandan ailenin başına geçen Süleyman’dan gizli iş çeviren Halef ve Neslihan, Seyhan’ın cezaevindeki ağabeyi Ceyhan’la iş birliği yapar.

Ramo, İstanbul’un hükmü karşısında ne yapacağını şaşırmış ailesiyle karşı karşıya gelmiştir. Vereceği karar iyice zorlaşmaktadır.

RAMO 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım – Ramo

Esra Bilgiç – Sibel

İlker Aksum – Hasan

Yiğit Özşener – Yavuz

Görkem Sevindik – Boz

İdil Fırat – Fidan

Cemre Baysel – Fatoş

İlhan Şen – Neco

Rüzgar Aksoy – Halef

İlkay Kayku - Neslihan

 

 

 


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