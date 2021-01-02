Ramo 27. yeni bölüm fragmanı geldi! Ramo yeni bölümü ne zaman?

Show TV'nin cuma akşamları yayınlanan dizisi Ramo'nun 27. yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş başladı. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in rol aldığı Ramo dizisinde bu hafta yine aksiyon dolu sahneler izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Ramo 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ramo yeni bölümü ne zaman? İşte tüm detaylar...

RAMO 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ

Yılbaşı nedeniyle bir hafta ara verilen Ramo dizisinin heyecanla beklenen 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aksiyon dolu anların heyecanı yükselttiği tanıtımda Yavuz'un işini bitiren Ramo'nun yeni hedefi merak konusu oluyor.

RAMO YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Ramo'nun yeni bölümü 8 Ocak Cuma günü saat 20:00'da izleyicisi ile buluşacak.

RAMO’DA NELER OLDU?

Ramo, Cihangir'i bitirecek yeni hamlesini yaptı ve Köksal'ı da oyunun içine kattı. Cihangir'i masada zor durumda bırakmak isteyen Ramo, Köksal ile Cihangir'i karşı karşıya getirince işler karıştı. Köksal'ın öldüğünü söyleyen Cihangir, bu gelişmeyle masada büyük bir güç kaybederken, uzun zaman sonra Köksal ile yüzleşti.

Yalnız kaldıklarında Köksal'ı tehdit eden ve akşam yemeğine çağıran Cihangir, işini bitirmek için harekete geçti. Cihangir'in planını bozan ve Köksal'ın güvenliğini sağlayan ise Serdengeçtiler oldu. Köksal'ı alamayan Cihangir, hem Köksal'ı hem de Doğu'yu ortadan kaldırmak için Çilingir'e başvurdu. Çilingir'in adamları tarafından aranan Doğu ise kendini bilerek yakalatarak Cihangir'i öldürmek için plan yaptı ancak tuzağı fark eden Cihangir, Doğu'yu öldürme emri verdi.

Onu ölümden son anda kurtaran ise Ramo oldu. Masada Cihangir'e karşı eli güçlenen Ramo, raconu hatırlatarak Cihangir'den Sibel'i istedi. Cihangir ise Sibel'i almaya gelecek olan Ramo'nun ölüm planını devreye soktu. Tam o anlarda Nadya'nın gelmesiyle birlikte Ramo, ölümden kurtuldu ve Sibel'i de alarak evden çıktı. Ramo, Çilingir'i ve tetikçilerini bitirmek için Serdengeçtiler ile tasarladığı planla tüm düzeni yıktı. Finalde ise Yavuz'un karşısına çıkan Ramo, onu vurarak öldürdü!

RAMO DİZİSİNİN KONUSU

Adanalı olan Ramo ve ailesi, uzun yıllar pamuk tüccarlarına ırgatlık yapmıştır. Şimdiyse Çukurova'nın tamamına hâkim olan bir ailenin gayrimeşru işlerini yapmak zorundadır. Ramo ve ailesi, Adana'da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar.

Cesareti ve zekâsıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo'dur. Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir.Ramo, çalıştıkları aileye karşı isyan etmek niyetindedir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar. Bu yolda Ramo'yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel'dir…

Birbirlerine duydukları aşkı bastırmak ikisi için de zorlaşmaktadır zira. Ramo tüm aksiliklere rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkaşı Boz'un yaptığı bir hata tüm planlarını alt üst eder. Can dostunun yaptığı hata yüzünden, Ramo hayatının en zor kararıyla karşı karşıyla kalacaktır…