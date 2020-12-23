Ramo 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aksiyonun hız kesmediği heyecan dolu tanıtımda Ramo'nun, Yavuz'un dokunulmaz ilan edilmesine karşı neler yapacağı merakla bekleniyor. Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecan fırtınası olan dizisi Ramo 26. yeni bölüm fragmanı izleyiciyi heyecanlandırdı! İşte Ramo dizisi oyuncu kadrosu, konusu ve yeni bölüm özeti ile ilgili tüm detayları bu haberimizde derledik.



Ramo yeni bölümüyle 25 Aralık Cuma günü saat 20.00’de Show TV’de!

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği adalet mücadelesinde Ramo en zirveye savaş açıyor. Dizide Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Efsane Odağ ve Sacide Taşener gibi önemli oyuncular yer alıyor.

RAMO DİZİSİ 26. BÖLÜM FRAGMANI

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RAMO'NUN 26. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo’un önüne büyük engeller çıkar.

Ramo’un tek hedefi Sibel’i Cihangir’in evinden almaktır. Cihangir’in hedefi ise bunu başarmadan Ramo’yu öldürtmek. Bunun için de Sibel’i kullanacaktır.

İstanbul’da bütün ibreler Cihangir’e dönmüşken Yavuz’un gelişiyle her şey alt üst olur. Buna en çok öfkelenen de Ramo’dur. Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo’un önüne büyük engeller çıkar, Yavuz dokunulmazlık almıştır.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fidan'ın katilinin Yavuz olduğunu öğrenen Ramo ve ailesi, hiç vakit kaybetmeden Yavuz'un peşine düştü. Ramo'nun, Çilingir'e gitmeye karar vermesi ise Yavuz'u iyice köşeye sıkıştırdı. Ramo, Çilingir'den Yavuz'u yakalaması isteyince İstanbul'un her yerine üzerinde çarpı işaretiyle Yavuz'un fotoğrafı gönderildi. Ancak bunun karşılığında Çilingir, Yavuz'u bulmasının karşılığında Ramo'dan bir suikast gerçekleştirmesini istedi.

Çilingir'in kurallarını kabul eden Ramo'nun ise aslında planı, hem Yavuz'u yakalamak hem de Çilingir'in düzenini bozmaktı. Çilingir'den Yavuz'un yerini öğrenen Ramo, hemen harekete geçti. Yavuz'u arabayla kovalayan Ramo'nun takibi ise yoldaki bir barikatla son buldu ve barikatın arkasından ateş edilmesi sonucu Yavuz'un arabası havaya uçtu.

Beklenmedik bu saldırı sonucu arabanın patlamasıyla Yavuz'un öldüğü düşünüldü ancak finalde hayatta olduğunun ortaya çıkması ters köşe yaparak herkesi şoke etti. Yavuz'un aracı patladıktan sonra Ramo, halasını kaybettiği yere gelirken, o anlarda Ramo'yu takip eden birinin olduğunun görülmesi akıllarda soru işareti oluşturdu. Oğlunun intikamını isteyen Vasili'nin babası ise tehditler savururken, Yavuz'un onun yanına gelmesi şimdiden gelecek bölümde ikilinin yapacakları konusunda büyük merak uyandırdı.

RAMO DİZİSİNİN KONUSU

Adanalı olan Ramo ve ailesi, uzun yıllar pamuk tüccarlarına ırgatlık yapmıştır. Şimdiyse Çukurova'nın tamamına hâkim olan bir ailenin gayrimeşru işlerini yapmak zorundadır. Ramo ve ailesi, Adana'da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar.

Cesareti ve zekâsıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo'dur. Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir.Ramo, çalıştıkları aileye karşı isyan etmek niyetindedir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar. Bu yolda Ramo'yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel'dir…

Birbirlerine duydukları aşkı bastırmak ikisi için de zorlaşmaktadır zira. Ramo tüm aksiliklere rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkaşı Boz'un yaptığı bir hata tüm planlarını alt üst eder. Can dostunun yaptığı hata yüzünden, Ramo hayatının en zor kararıyla karşı karşıyla kalacaktır…

RAMO OYUNCULARI KİMLER

Ramo (Murat Yıldırım)

Kanla değil sevgiyle bağlanan sımsıcak bir ailenin gözü kara lideri. Zeki, iş bitirici, kendine has yöntemleri olan biri. Düşmanlarına karşı acımasız, sevdiklerine ve mazlum insanlara karşı merhametli fedakâr bir adam… Geçmişi bir zırh gibi kuşanan Ramo'nun, ailesi için yapamayacağı şey yoktur. Fakat sevdiklerini korumak için aldığı kararlar hem kendini hem de ailesini büyük bir savaşa sürükleyecektir… Ve aşka!

YAVUZ (Yiğit Özşener)

İstanbul'daki babaların babası Cihangir Bey'in özel danışmanı, sağ kolu. Oldukça akıllı, ihtiyatlı bir adam… Adana'daki rekabet ortamı kızışıp, sevkiyatlar sekteye uğrayınca Adana'ya gönderilir. Ramo'yu ve ailesini daha yakından tanır ve onlarla arasında özel bir bağ oluşur. Ancak karanlık geçmişi ve hizmet ettiği adam peşini bir türlü bırakmayacaktır.

HASAN (İlker Aksum)

Ramo'nun abisi. Saf, temiz deli dolu bir adam… Hırslarından arınmış, karısıyla ve çocuklarıyla mutlu bir hayat sürüyor. Ailesi için kendini ateşe atmaktan çekinmeyen bir adam… Ramo'yu her daim destekleyip onun yanında duracak olan insanlardan biri…

SİBEL (Esra Bilgiç)

Yer altı dünyasının patronu Cengiz’in kızı… Aklı başında, iyi eğitim almış, cesur, güçlü bir kadın. Çok sevdiği babasına ve ailesine karşı açılan beklenmedik savaş, Sibel'in hayatını kökten değiştirir. Kim dost kim düşman ayırt edemez. Tüm bu karışıklığın içinde yaşadığı asıl savaş ise ruhundadır. Aşk mı? Nefret mi?